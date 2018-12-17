За підсумками Ради асоціації Україна та ЄС підписали вісім угод
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За підсумками Ради асоціації Україна та ЄС підписали вісім великих угод. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який перебуває у Брюсселі, передає УНН.
"Україна та ЄС підписали 8 великих угод – від підтримки реформи освіти до будівництва доріг. Документи передбачають реалізацію заходів з енергозбереження, зміцнення інституційної спроможності органів влади, підтримку реформи освіти, а також зміцнення системи бюджетного контролю", - повідомив Гройсман у Twitter.
При цьому у спільній заяві за підсумками п’ятої зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС вказано, що "в продовження саміту ЄС-Україна від 9 липня 2018 року, Рада асоціації погодилась продовжити діалог щодо ініціативи України з поглиблення співпраці в таких областях, як енергетика, юстиція та внутрішні справи, митниця і цифрова економіка, у межах Угоди про асоціацію".
Повідомляється також, що за підсумками засідання Рада асоціації було підписано наступні угоди:
-
- угода між урядом України та Європейською комісією про фінансування "Програми підтримки енергоефективності для України - EE4U-II";
-
- угода між урядом України та Європейською комісією про фінансування "Механізму технічного співробітництва 2018";
-
- угода між урядом України та Європейською комісією про фінансування "Програми контактів між людьми: Будинок Європи";
-
- угода між урядом України та Європейською комісією про фінансування "EU4Skills: кращі навички для сучасної України";
-
- меморандум про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та Європейським інвестиційним банком;
-
- угода про грант фонду E5p між Україною та Європейським інвестиційним банком ("Проект вищої освіти України");
-
- фінансовий договір між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект "Транспортне сполучення з Україною - Фаза I").
-
Нагадаємо, ЄC надасть ще 54 млн євро на Фонд енергоефективності.