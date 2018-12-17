ЄC надасть ще 54 млн євро на Фонд енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Європейський Союз надає другий транш фінансової допомоги обсягом 54 млн євро на підтримку роботи Фонду енергоефективності України. Ці кошти додаються до першого траншу у 50 млн євро, які у червні Україна вже отримала від ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
Угоду про фінансування заходу "Програма підтримки енергоефективності в Україні (EE4U-II)" підписали у межах 5-го засідання Ради асоціації між Україною та ЄС віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко і єврокомісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган.
Кошти будуть спрямовані до мультидонорського фонду, управління яким здійснюється Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).
"Підтримка ЄС направлена на реалізацію програм у межах Фонду енергоефективності. Це надання безповоротних грантів ОСББ для здійснення заходів з енергоефективності, технічна підтримка ОСББ у підготовці заяв до Фонду. Також ми домовилися про допомогу наших німецьких партнерів у підготовці енергоаудиторів, які працюватимуть у всіх регіонах України", - повідомив Геннадій Зубко.
Він підкреслив, що Україна та Євросоюз і надалі співпрацюватимуть у впровадженні реформи енергоефективності, підготовки НПА, а також у сфері ефективної генерації, виробництва, транспортування, розподілу і використання енергії.
Як повідомляв УНН, 18 квітня 2018 року між представниками ЄС та уряду України було підписано Фінансову угоду про надання 50 млн євро безповоротного фінансування для Програми підтримки енергоефективності в Україні (“EE4U”), що спрямована на підтримку Фонду енергоефективності України.