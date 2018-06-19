Україна отримала 50 млн євро від партнерів з ЄС на Фонд енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Україна вже отримала перший транш із 50 млн євро від європейських партнерів на фінансування Фонду енергоефективності. Про це на брифінгу повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
"Для нас важливо, що Європейський союз, разом з Німеччиною і IFC, підписали 22 квітня угоду про співфінансування Фонду, створення мультидонорського фонду і вже є перший виділений транш на 50 млн євро, який буде частково направлений на технічну допомогу (супровід і розробка документів Фонду) і безпосередньо на фінансування проектів буде направлено понад 30 млн із цього траншу. Ми очікуємо, що восени цього року, ще додатково 50 млн євро будуть виділені ЄС на підтримку цього Фонду", - сказав Зубко.
Як уточнив він, оголошення про конкурс на відбір членів наглядової ради Фонду енергоефективності ще не відбулося, оскільки ще немає порядку відбору членів наглядової ради.
"До наглядової ради має увійти і партнер від IFC, а також (крім двох представників уряду, - ред.) два незалежних члени, які повинні відповідати дуже серйозним компетенціям, тому що наглядова рада буде приймати не тільки технічні, але і фінансові рішення", - уточнив Зубко.
За його словами, після створення, наглядова рада повинна прописати компетенції до відбору безпосередньо керівництва фонду: директор, технічний директор та фінансовий директор.