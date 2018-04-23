ЄС та Німеччина фінансуватимуть українську енергоефективність
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Європейський Союз, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та уряд Німеччини підписали угоду про створення мультидонорського фонду для співфінансування українського Фонду енергоефективності, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінрегіону.
“21 квітня 2018 року у Вашингтоні Європейський Союз, Міжнародна фінансова корпорація, що входить до групи Світового банку та уряд Німеччини підписали Угоду про створення мультидонорського фонду для співфінансування українського Фонду енергоефективності”, — йдеться у повідомленні.
Згідно з угодою, на початковому етапі в управлінні IFC перебуватиме до 53 млн євро фінансування, наданого ЄС (43 млн євро) та Німеччиною (10 млн євро).
Зазначається, що ця угода має на меті допомогти Україні зменшити енерговитрати у житловому секторі та скоротити викиди парникових газів.
Мультидонорський фонд буде разом з Фондом енергоефективності України співфінансувати проекти з підвищення енергоефективності в багатоквартирних будинках в Україні та надавати експертну підтримку для розвитку ринку.
Нагадаємо, 18 квітня віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко та голова Групи підтримки України в Європейській Комісії Петер Вагнер підписали фінансову угоду на 50 млн. євро щодо підтримки Фонду енергоефективності України.