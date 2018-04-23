ЕС и Германия профинансируют украинскую энергоэффективность

“21 апреля 2018 года в Вашингтоне Европейский Союз, Международная финансовая корпорация, входящая в группу Всемирного банка, и правительство Германии подписали Соглашение о создании мультидонорского фонда для софинансирования украинского Фонда энергоэффективности”, — говорится в сообщении.

Согласно договору, на начальном этапе в управлении IFC будет находиться до 53 млн евро финансирования, предоставленного ЕС (43 млн евро) и Германией (10 млн евро).

Отмечается, что это соглашение имеет целью помочь Украине уменьшить энергозатраты в жилом секторе и сократить выбросы парниковых газов.

Мультидонорский фонд будет совместно с Фондом энергоэффективности Украины софинансировать проекты по повышению энергоэффективности в многоквартирных домах в Украине и предоставлять экспертную поддержку для развития рынка.

Напомним, 18 апреля вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и глава Группы поддержки Украины в Европейской Комиссии Петер Вагнер подписали финансовое соглашение на 50 млн. евро по поддержке Фонда энергоэффективности Украины.