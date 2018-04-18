Уряд і Єврокомісія підписали угоду на 50 млн. євро для фінансування Фонду енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У середу Віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко та Голова Групи підтримки України в Європейській Комісії Петер Вагнер підписали фінансову угоду на 50 млн. євро щодо підтримки Фонду енергоефективності України, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду України.
Як пояснили в уряді, Європейський Союз долучається до реалізації п’ятирічної програми підтримки енергоефективності в Україні і бере участь у співфінансуванні Фонду енергоефективності.
Відповідні домовленості були досягнути сьогодні в Києві під час перемовин між Урядом України та делегацією Європейської Комісії за активного сприяння Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
"Результатом перемовин стало підписання Угоди про фінансування Європейською Комісією Програми підтримки енергоефективності в Україні загальною вартістю 268 млн євро, з яких внесок ЄС становитиме 50,00 млн євро", - зазначили в прес-службі.
Як повідомляв УНН, Європарламент розглядає пропозицію Європейської комісії щодо виділення додатково до 1 мільярда євро у формі кредитів як частини макрофінансової допомоги Україні.