Правительство и Еврокомиссия подписали соглашение на 50 млн. евро на Фонд энергоэффективности

Как пояснили в правительстве, Европейский Союз присоединяется к реализации пятилетней программы поддержки энергоэффективности в Украине и участвует в софинансировании Фонда энергоэффективности.



Соответствующие договоренности были достигнуты сегодня в Киеве во время переговоров между Правительством Украины и делегацией Европейской Комиссии при активном содействии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.



"Результатом переговоров стало подписание Соглашения о финансировании Европейской Комиссией Программы поддержки энергоэффективности в Украине общей стоимостью 268 млн евро, из которых вклад ЕС составит 50,00 млн евро", - отметили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, Европарламент рассматривает предложение Европейской комиссии о выделении дополнительно до 1 миллиарда евро в форме кредитов как части макрофинансовой помощи Украине.