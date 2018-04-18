Правительство и Еврокомиссия подписали соглашение на 50 млн. евро на Фонд энергоэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В среду вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и Председатель Группы поддержки Украины в Европейской Комиссии Петер Вагнер подписали финансовое соглашение на 50 млн. евро по поддержке Фонда энергоэффективности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Украины.
Как пояснили в правительстве, Европейский Союз присоединяется к реализации пятилетней программы поддержки энергоэффективности в Украине и участвует в софинансировании Фонда энергоэффективности.
Соответствующие договоренности были достигнуты сегодня в Киеве во время переговоров между Правительством Украины и делегацией Европейской Комиссии при активном содействии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
"Результатом переговоров стало подписание Соглашения о финансировании Европейской Комиссией Программы поддержки энергоэффективности в Украине общей стоимостью 268 млн евро, из которых вклад ЕС составит 50,00 млн евро", - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, Европарламент рассматривает предложение Европейской комиссии о выделении дополнительно до 1 миллиарда евро в форме кредитов как части макрофинансовой помощи Украине.