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Правительство и Еврокомиссия подписали соглашение на 50 млн. евро на Фонд энергоэффективности

Киев • УНН

 • 9717 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В среду вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и Председатель Группы поддержки Украины в Европейской Комиссии Петер Вагнер подписали финансовое соглашение на 50 млн. евро по поддержке Фонда энергоэффективности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Украины.

Правительство и Еврокомиссия подписали соглашение на 50 млн. евро на Фонд энергоэффективности

Как пояснили в правительстве, Европейский Союз присоединяется к реализации пятилетней программы поддержки энергоэффективности в Украине и участвует в софинансировании Фонда энергоэффективности.

Соответствующие договоренности были достигнуты сегодня в Киеве во время переговоров между Правительством Украины и делегацией Европейской Комиссии при активном содействии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Результатом переговоров стало подписание Соглашения о финансировании Европейской Комиссией Программы поддержки энергоэффективности в Украине общей стоимостью 268 млн евро, из которых вклад ЕС составит 50,00 млн евро", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Европарламент рассматривает предложение Европейской комиссии о выделении дополнительно до 1 миллиарда евро в форме кредитов как части макрофинансовой помощи Украине.

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