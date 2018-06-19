Украина получила 50 млн евро от партнеров из ЕС на Фонд энергоэффективности

"Для нас важно, что Европейский союз, вместе с Германией и IFC подписали 22 апреля соглашение о софинансировании Фонда, создание мультидонорского фонда и уже есть первый выделенный транш на 50 млн евро, который будет частично направлен на техническую помощь (сопровождение и разработка документов Фонда ) и непосредственно на финансирование проектов будет направлено более 30 млн из этого транша. Мы ожидаем, что осенью этого года, еще дополнительно 50 млн евро будут выделены ЕС на поддержку этого Фонда", - сказал Зубко.

Как уточнил он, объявление о конкурсе на отбор членов наблюдательного совета Фонда энергоэффективности еще не произошло, поскольку еще нет порядка отбора членов наблюдательного совета.

"В наблюдательный совет должен войти и партнер от IFC, а также (кроме двух представителей правительства - ред.) два независимых члена, которые должны отвечать очень серьезным компетенциям, потому что наблюдательный совет будет принимать не только технические, но и финансовые решения", - уточнил Зубко.

По его словам, после создания, наблюдательный совет должен прописать компетенции к отбору непосредственно руководства фонда: директор, технический директор и финансовый директор.