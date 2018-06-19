Украина получила 50 млн евро от партнеров из ЕС на Фонд энергоэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Украина уже получила первый транш из 50 млн евро от европейских партнеров на финансирование Фонда энергоэффективности. Об этом на брифинге сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
"Для нас важно, что Европейский союз, вместе с Германией и IFC подписали 22 апреля соглашение о софинансировании Фонда, создание мультидонорского фонда и уже есть первый выделенный транш на 50 млн евро, который будет частично направлен на техническую помощь (сопровождение и разработка документов Фонда ) и непосредственно на финансирование проектов будет направлено более 30 млн из этого транша. Мы ожидаем, что осенью этого года, еще дополнительно 50 млн евро будут выделены ЕС на поддержку этого Фонда", - сказал Зубко.
Как уточнил он, объявление о конкурсе на отбор членов наблюдательного совета Фонда энергоэффективности еще не произошло, поскольку еще нет порядка отбора членов наблюдательного совета.
"В наблюдательный совет должен войти и партнер от IFC, а также (кроме двух представителей правительства - ред.) два независимых члена, которые должны отвечать очень серьезным компетенциям, потому что наблюдательный совет будет принимать не только технические, но и финансовые решения", - уточнил Зубко.
По его словам, после создания, наблюдательный совет должен прописать компетенции к отбору непосредственно руководства фонда: директор, технический директор и финансовый директор.