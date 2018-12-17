ЕС предоставит еще 54 млн евро на Фонд энергоэффективности

Соглашение о финансировании мероприятия "Программа поддержки энергоэффективности в Украине (EE4U-II)" подписали в рамках 5-го заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан .

Средства будут направлены в мультидонорського фонда, управление которым осуществляется Международной финансовой корпорацией (IFC).

"Поддержка ЕС направлена на реализацию программ в рамках Фонда энергоэффективности. Это предоставление безвозвратных грантов ОСМД для осуществления мероприятий по энергоэффективности, поддержка ОСМД в подготовке заявлений в Фонд. Также мы договорились о помощи наших немецких партнеров в подготовке энергоаудиторов, которые будут работать во всех регионах Украины ", - сообщил Геннадий Зубко.

Он подчеркнул, что Украина и Евросоюз и в дальнейшем сотрудничать во внедрении реформы энергоэффективности, подготовки НПА, а также в сфере эффективной генерации, производства, транспортировки, распределения и использования энергии.

Как сообщал УНН, 18 апреля 2018 между представителями ЕС и правительства Украины было подписано Финансовое соглашение о предоставлении 50 млн евро безвозвратного финансирования для Программы поддержки энергоэффективности в Украине ( "EE4U"), направленная на поддержку Фонда энергоэффективности Украины.