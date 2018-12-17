По итогам Совета ассоциации Украины и ЕС подписали восемь соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. По итогам Совета ассоциации Украины и ЕС подписали восемь крупных соглашений. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который находится в Брюсселе, передает УНН.
"Украина и ЕС подписали 8 крупных соглашений - от поддержки реформы образования до строительства дорог. Документы предусматривают реализацию мероприятий по энергосбережению, укреплению институциональной способности органов власти, поддержке реформы образования, а также укреплению системы бюджетного контроля", - сообщил Гройсман в Twitter.
При этом в совместном заявлении по итогам пятой встречи Совета ассоциации Украина-ЕС указано, что "в продолжение саммита ЕС-Украина от 9 июля 2018 года, Совет ассоциации согласился продолжить диалог по инициативе Украины по углублению сотрудничества в таких областях, как энергетика, юстиция и внутренние дела, таможня и цифровая экономика, в рамках Соглашения об ассоциации".
Сообщается также, что по итогам заседания Совета ассоциации было подписано следующие соглашения:
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- соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании "Программы поддержки энергоэффективности для Украины - EE4U-II";
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- соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании "Механизма технического сотрудничества 2018";
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- соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании "Программы контактов между людьми: Дом Европы";
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- соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании "EU4Skills: лучшие навыки для современной Украины";
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- меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Украины и Европейским инвестиционным банком;
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- соглашение о гранте фонда E5p между Украиной и Европейским инвестиционным банком ("Проект высшего образования Украины");
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- финансовый договор между Украиной и Европейским инвестиционным банком (проект "Транспортное сообщение с Украиной - Фаза I").
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Напомним, ЕС предоставит еще 54 млн евро на Фонд энергоэффективности.