Правительство утвердило арбитров относительно споров в рамках ассоциации с Евросоюзом

"Одобрить проект Решения Комитета ассоциации Украина-ЕС в торговом составе о формировании списка арбитров, предусмотренного статьей 323 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с их стороны", - сказано в документе.



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Напомним, по итогам Совета ассоциации Украины и ЕС подписали восемь соглашений .