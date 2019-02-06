Правительство утвердило арбитров относительно споров в рамках ассоциации с Евросоюзом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил перечень арбитров для разрешения споров в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, передает УНН.
"Одобрить проект Решения Комитета ассоциации Украина-ЕС в торговом составе о формировании списка арбитров, предусмотренного статьей 323 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с их стороны", - сказано в документе.
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Напомним, по итогам Совета ассоциации Украины и ЕС подписали восемь соглашений .