Общий прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом составляет 42%

"Это лучший показатель, чем был в 2017 году, особенно если учитывать тот факт, что сейчас мы одновременно выполняем часть вопросов, которые были запланированы ранее. Общий прогресс выполнения всех обязательств по Соглашению равно 42%, а каждому министерству известно о тех участки работы, которые нужно выполнить, чтобы увеличить эти показатели ", - подчеркнула вице премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что по итогам прошлого года прогресс выполнения обязательств по Соглашению, предусмотренных на 2018 год, составляет 52%.

Как сообщал УНН, правительство утвердило арбитров по споров в рамках ассоциации с Евросоюзом.