Украина приняла 12 законов по обеспечению выполнения соглашения об ассоциации с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. За период, когда была утверждена дорожная карта законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, Верховная Рада Украины приняла 12 самых стратегически важных законов во исполнение этой сделки. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в Киеве во время круглого стола с участием депутатов Европейского парламента, передает корреспондент УНН.
"Один из наших постоянных приоритетов - это законы, направленные на выполнение Соглашения об ассоциации. За каждым из этих законов есть своя великая история, каждый из этих законов вызвал большую дискуссию в зале, и каждый из этих законов принадлежал к различным сферам жизни. Именно поэтому с правительством, с премьер-министром создали совместный план и общие прерогативы по выполнению соглашения об ассоциации", - сказал он.
По словам Парубия, они определили перечень законов и определили, какие из них наиболее стратегические на данном этапе.
"Хочу вам сказать, что за период, когда была утверждена дорожная карта законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации в Украине, нами было принято в целом 12 законов, которые уже вступили в действие. Было в первом чтении принято 9 законов и 6 законов были отправлены в комитеты на повторное первое чтение после детального рассмотрения в парламенте ", - отметил председатель ВР.
Он одновременно признал, что эта цифра, возможно, не является впечатляющей, но каждый из этих законов, по его словам, это - фундаментальные решения, которые имели огромное влияние на свою отрасль.
"Напомню некоторые из них: это кодекс Украины с процедур банкротства, закон Украины об обществе с ограниченной и дополнительной ответственностью, закон об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права, закон о стратегической экологической оценке", - добавил Парубий.
Как сообщал УНН, общий прогресс Украины в выполнении всех обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом составляет 42%.