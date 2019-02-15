Украина приняла 12 законов по обеспечению выполнения соглашения об ассоциации с ЕС

"Один из наших постоянных приоритетов - это законы, направленные на выполнение Соглашения об ассоциации. За каждым из этих законов есть своя великая история, каждый из этих законов вызвал большую дискуссию в зале, и каждый из этих законов принадлежал к различным сферам жизни. Именно поэтому с правительством, с премьер-министром создали совместный план и общие прерогативы по выполнению соглашения об ассоциации", - сказал он.



По словам Парубия, они определили перечень законов и определили, какие из них наиболее стратегические на данном этапе.



"Хочу вам сказать, что за период, когда была утверждена дорожная карта законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации в Украине, нами было принято в целом 12 законов, которые уже вступили в действие. Было в первом чтении принято 9 законов и 6 законов были отправлены в комитеты на повторное первое чтение после детального рассмотрения в парламенте ", - отметил председатель ВР.



Он одновременно признал, что эта цифра, возможно, не является впечатляющей, но каждый из этих законов, по его словам, это - фундаментальные решения, которые имели огромное влияние на свою отрасль.



"Напомню некоторые из них: это кодекс Украины с процедур банкротства, закон Украины об обществе с ограниченной и дополнительной ответственностью, закон об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права, закон о стратегической экологической оценке", - добавил Парубий.



Как сообщал УНН, общий прогресс Украины в выполнении всех обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом составляет 42%.