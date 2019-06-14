Україна розмістила семирічні євробонди на 1 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Міністерство фінансів України в ході розміщення семирічних євробондів залучило на зовнішньому ринку запозичень 1 млрд євро з дохідністю 6,75% річних. Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає УНН.
"1 млрд євро, 6.75%. Повернення на ринок в євро після 15 річної паузи. Стратегічне розміщення для України, зважаючи на європейську інтеграцію, збільшення експорту до ЄС та підтвердження довіри від постійних інвесторів та залучення нових", - написала вона.
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Як повідомляв УНН, Мінфін продав ОВДП на 6,6 мільярда гривень.