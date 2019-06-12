Мінфін продав ОВДП на 6,6 мільярда гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. За результатами аукціонів ОВДП 11 червня Мінфін запозичив 6,6 млрд грн, включаючи 3,42 млрд грн за довгостроковими ОВДП з терміном обігу 6 років. Такі боргові інструменти було випущено вперше. Ставка склала 15,85 % річних. Проце повідомили УНН у прес-службі Мінфіну.
Мінфін поступово рухається в бік збільшення строків погашення державних облігацій, подовжуючи терміни обігу до 2, 3, 5 та 6-тирічних ОВДП в гривні, тим самим збільшуючи частку державного боргу в національній валюті, що передбачено Середньостроковою стратегією управління держборгом на 2019-2022 роки.
З приєднанням до мережі міжнародного депозитарію цінних паперів Clearstream відкривається більше можливостей для залучення глобальних інвесторів в ОВДП у національній валюті з одночасним подовженням термінів їх обігу.
Це дозволить збільшити рівень прозорості політики управління державним боргом, підвищити її ефективність та скоротити валютні ризики.
"Поки ми завершуємо зустрічі з інвесторами в Лондоні щодо 7-річного євробонду в євро і готуємося до рейсу до Франкфурту, команда Мінфіну паралельно на внутрішньому ринку виконує нашу Стратегію управління боргом на 3 роки. Чергова перемога! 6-річний інструмент під 15.85%", - повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.