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Мінфін продав ОВДП на 6,6 мільярда гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. За результатами аукціонів ОВДП 11 червня Мінфін запозичив 6,6 млрд грн, включаючи 3,42 млрд грн за довгостроковими ОВДП з терміном обігу 6 років. Такі боргові інструменти було випущено вперше. Ставка склала 15,85 % річних. Проце повідомили УНН у прес-службі Мінфіну.

Мінфін продав ОВДП на 6,6 мільярда гривень

Мінфін поступово рухається в бік збільшення строків погашення державних облігацій, подовжуючи терміни обігу до 2, 3, 5 та 6-тирічних ОВДП в гривні, тим самим збільшуючи частку державного боргу в національній валюті, що передбачено Середньостроковою стратегією управління держборгом на 2019-2022 роки.

З приєднанням до мережі міжнародного депозитарію цінних паперів Clearstream відкривається більше можливостей для залучення глобальних інвесторів в ОВДП у національній валюті з одночасним подовженням термінів їх обігу.

Це дозволить збільшити рівень прозорості політики управління державним боргом, підвищити її ефективність та скоротити валютні ризики.

"Поки ми завершуємо зустрічі з інвесторами в Лондоні щодо 7-річного євробонду в євро і готуємося до рейсу до Франкфурту, команда Мінфіну паралельно на внутрішньому ринку виконує нашу Стратегію управління боргом на 3 роки. Чергова перемога! 6-річний інструмент під 15.85%", - повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова. 

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