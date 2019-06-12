Минфин продал ОВГЗ на 6,6 миллиарда гривен

Минфин постепенно движется в сторону увеличения сроков погашения государственных облигаций, удлиняя сроки обращения до 2, 3, 5 и 6-летних ОВГЗ в гривне, тем самым увеличивая долю государственного долга в национальной валюте, предусмотрено Среднесрочной стратегией управления госдолгом на 2019-2022 годы.

С присоединением к сети международного депозитария ценных бумаг Clearstream открывается больше возможностей для привлечения глобальных инвесторов в ОВГЗ в национальной валюте с одновременным удлинением сроков их обращения.

Это позволит увеличить уровень прозрачности политики управления государственным долгом, повысить ее эффективность и сократить валютные риски.

"Пока мы завершаем встречи с инвесторами в Лондоне по 7-летним евробондам в евро и готовимся к рейсу во Франкфурт, команда Минфина параллельно на внутреннем рынке выполняет нашу стратегию управления долгом на 3 года. Очередная победа! 6-летний инструмент под 15.85%", - сообщила министр финансов Оксана Маркарова.