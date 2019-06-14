Украина разместила семилетние евробонды на 1 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Министерство финансов Украины в ходе размещения семилетних евробондов привлекло на внешнем рынке заимствований 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook, передает УНН.
"1 млрд евро, 6.75%. Возвращение на рынок в евро после 15 летней паузы. Стратегическое размещение для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечения новых", - написала она.
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Как сообщал УНН, Минфин продал ОВГЗ на 6,6 миллиарда гривен .