Украина разместила семилетние евробонды на 1 млрд евро

"1 млрд евро, 6.75%. Возвращение на рынок в евро после 15 летней паузы. Стратегическое размещение для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и подтверждение доверия от постоянных инвесторов и привлечения новых", - написала она.



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Как сообщал УНН, Минфин продал ОВГЗ на 6,6 миллиарда гривен .