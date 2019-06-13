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Україна стрімко нарощує темпи використання коштів міжнародних партнерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Станом на 01.06.2019 використання коштів МФО зросло на 286,86 млн доларів США та 141,15 млн євро у порівнянні з аналогічною датою минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінфіну. 

Україна стрімко нарощує темпи використання коштів міжнародних партнерів

Окрім того, на сьогодні показник вибірки за позиками Світового банку склав 39,1%, тоді як за всі попередні роки співробітництва України з Банком рекордним показником вибірки було 30,2% в 2013-му році.

"Це прямий наслідок втілення Міністерством фінансів Концепції підвищення ефективності впровадження спільних з МФО інвестиційних проектів та праці робочої групи. Це вже дозволило збільшити вибірку, а отже - обсяг інвестицій в енергоефективність, розвиток транспорту та інфраструктури, комунальні проекти", - каже Міністр фінансів Оксана Маркарова.

У лютому-березні поточного року Мінфіном спільно з МФО проведено перегляд портфелів інвестиційних проектів МБРР, ЄБРР, ЄІБ та узгоджено подальші кроки з покращення вибірки коштів.

Наразі портфель МФО в Україні складається з 32 проектів загальною вартістю 5 млрд євро та 2 млрд доларів США, залучених як позика державою або під державні гарантії.

Як повідомляв УНН, Мінфін продав ОВДП на 6,6 мільярда гривень

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