Украина стремительно наращивает темпы использования средств международных партнеров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. По состоянию на 01.06.2019 использования средств МФО выросло на 286 860 000 долларов США и 141 150 000 евро по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минфина.
Кроме того, на сегодня показатель выборки по займам Всемирного банка составил 39,1%, тогда как за все предыдущие годы сотрудничества Украины с Банком рекордным показателем выборки было 30,2% в 2013 году.
"Это прямое следствие воплощения Министерством финансов Концепции повышения эффективности внедрения совместных с МФО инвестиционных проектов и труда рабочей группы. Это уже позволило увеличить выборку, а следовательно - объем инвестиций в энергоэффективность, развитие транспорта и инфраструктуры, коммунальные проекты", - говорит Министр финансов Оксана Маркарова .
В феврале-марте текущего года Минфином совместно с МФО проведен пересмотр портфелей инвестиционных проектов МБРР, ЕБРР, ЕИБ и согласован дальнейшие шаги по улучшению выборки средств.
Сейчас портфель МФО в Украине состоит из 32 проектов общей стоимостью 5 млрд евро и 2 млрд долларов США, привлеченных в качестве займа государством или под государственные гарантии.
Как сообщал УНН, Минфин продал ОВГЗ на 6,6 миллиарда гривен .