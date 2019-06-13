Украина стремительно наращивает темпы использования средств международных партнеров

Кроме того, на сегодня показатель выборки по займам Всемирного банка составил 39,1%, тогда как за все предыдущие годы сотрудничества Украины с Банком рекордным показателем выборки было 30,2% в 2013 году.

"Это прямое следствие воплощения Министерством финансов Концепции повышения эффективности внедрения совместных с МФО инвестиционных проектов и труда рабочей группы. Это уже позволило увеличить выборку, а следовательно - объем инвестиций в энергоэффективность, развитие транспорта и инфраструктуры, коммунальные проекты", - говорит Министр финансов Оксана Маркарова .

В феврале-марте текущего года Минфином совместно с МФО проведен пересмотр портфелей инвестиционных проектов МБРР, ЕБРР, ЕИБ и согласован дальнейшие шаги по улучшению выборки средств.

Сейчас портфель МФО в Украине состоит из 32 проектов общей стоимостью 5 млрд евро и 2 млрд долларов США, привлеченных в качестве займа государством или под государственные гарантии.



Как сообщал УНН, Минфин продал ОВГЗ на 6,6 миллиарда гривен .