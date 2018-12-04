Україна повідомить ще 10 підозр військовослужбовцям РФ через ескалацію на Азові
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Найближчим часом планується повідомити про підозру понад 10-м військовослужбовцям Чорноморського флоту Російської Федерації, прикордонної служби ФСБ РФ та Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ від молодшого офіцерського складу до генералів, через агресію РФ в Азовському морі. Про це у Facebook повідомляє прес-секретар Луценка Лариса сарган, передає УНН.
"Найближчим часом планується повідомити про підозру понад 10-м військовослужбовцям Чорноморського флоту Російської Федерації, прикордонної служби ФСБ РФ та Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ від молодшого офіцерського складу до генералів", - написала вона.
Раніше Україна оголосила 8 підозр.
Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що не знають де знаходяться українські кораблі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністри НАТО разом з Клімкіним обговорять ситуацію в Керченській протоці
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українських моряків, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.
ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про українських моряків.