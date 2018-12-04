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Міністри НАТО разом з Клімкіним обговорять ситуацію у Керченській протоці

Міністри НАТО разом з Клімкіним обговорять ситуацію у Керченській протоці

Київ • УНН

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БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністри закордонних справ країн-членів НАТО на засіданні, яке розпочинається сьогодні у Брюсселі, обговорять ситуацію у Чорноморському регіоні. Північноатлантичній раді голова МЗС України Павло Клімкін розповість про ситуацію із захопленням Росією українських військових катерів і їхніх екіпажів у районі Керченської протоки, передає УНН.

"Я очікую, що завтра (4 грудня - ред.), коли ми зустрінемося з Україною і Грузією, ми будемо обговорювати ситуацію з Чорноморським узбережжям в цілому, а також ситуацію з Азовським морем", - повідомив на прес-конференції напередодні Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг.

Так, заходи на рівні міністрів закордонних справ держав-членів НАТО пройдуть у Брюсселі 4-5 грудня, у яких і візьме участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"У рамках зазначених заходів Клімкін візьме участь у засіданнях Північноатлантичної ради з Україною і Грузією, а також держав-контрибуторів місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані. Під час засідання Північноатлантичної ради Клімкін поінформує учасників про ситуацію із захопленням Росією українських військових катерів та їхніх екіпажів і обговорить питання посилення співробітництва з Альянсом у контексті протидії агресії з боку РФ", - повідомили у МЗС України.

Загалом, за словами Столтенберга, сьогодні і завтра міністри зустрічатимуться "для вирішення важливих питань нашої спільної безпеки".

"Ми обговоримо дестабілізуючу поведінку Росії. Нещодавно ми бачили, як Росія застосувала військову силу проти українських човнів і арештувала їх разом з екіпажем. Ми закликаємо Росію негайно звільнити човни і моряків", - зазначив він.

Крім того, за словами Столтенберга, занепокоєння НАТО викликає нова російська ракетна система.

Всі ці питання, за словами Генсека, постануть на порядку денному сьогоднішнього засідання.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що виправдань застосуванню РФ сили у районі Керченської протоки немає.

Українські Національні Новини

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