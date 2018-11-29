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Генсек НАТО: нова російська ракета підриває європейську безпеку

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг опублікував авторську колонку у декількох європейських газетах, прокоментувавши ситуацію у сфері контролю над озброєннями і зазначивши, що Росія розробила нову ракету середньої дальності 9М729, здатну нести ядерні боєголовки і досягти європейських столиць. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

У статті Столтенберг згадує, як "весь континент, та й весь світ зітхнув з полегшенням, коли у 1987 році Рональд Рейган і Михайло Горбачов підписали Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який не тільки скоротив кількість ядерних ракет, а й заборонив цілу категорію озброєнь".

Однак, як зазначає Столтенберг, "в останні роки Росія розробила нову ракету середньої дальності, 9М729 (SSC-8 в класифікації НАТО), здатну нести ядерні боєголовки і досягти європейських столиць", пише видання.

"Дії Росії підривають ДРСМД, ставлячи його під серйозну загрозу. Сполучені Штати у повному обсязі дотримуються своїх зобов'язання за ДРСМД. В Європі немає нових американських ракет, але є російські. Договір, якого дотримується лише одна сторона, не може бути ефективним і не забезпечить нашу безпеку", - підкреслив Генсек НАТО.

За словами Столтенберга, члени НАТО ще п'ять років тому висловили побоювання у зв'язку з появою нової ракетної системи, існування якої Росія визнала лише зараз.

Члени НАТО неодноразово закликали Росію до конструктивного діалогу з США, у тому числі під час липневого саміту і під час жовтневого засідання Ради Росія-НАТО, проте Москва не відреагувала на ці заклики.

"Відсутність взаємодії з російської сторони лише підтверджує нашу оцінку, що нова ракетна система становить серйозний ризик для стратегічної стабільності Європи. Тому я знову закликаю Росію забезпечити повне дотримання ДРСМД, з повною прозорістю і невідкладно. У НАТО немає планів розміщення нових ядерних ракет ву Європі, проте як Альянс ми віддані безпеці всіх наших членів. Ми не повинні допускати, щоб угоди про контроль над озброєннями безкарно порушувалися, тому що це підриває довіру до контролю над озброєннями в цілому", - заявив Столтенберг.

"Відповідальність лягає на Росію. НАТО не хоче нової "холодної війни" або нової гонки озброєнь, і ми зробимо все можливе, щоб їх уникнути. Але Росія повинна зіграти свою роль. Ми як і раніше готові вести переговори з Росією і разом вести роботу в напрямку кращого і більш безпечного майбутнього", - підкреслив він.

При цьому, за словами Столтенберга, дії НАТО повинні бути жорсткими і передбачуваними, і саме тому в зв'язку з анексією Криму і агресивною поведінкою Росії Альянс зміцнює колективну оборону, домовившись збільшити інвестиції в оборонний сектор і проводити подальшу модернізацію збройних сил. Глава НАТО додав, що на нараді міністрів закордонних справ країн Альянсу на початку грудня будуть обговорюватися наслідки дій Росії для ДРСМД і самого Альянсу.

Нагадаємо, Трамп обговорив у Парижі з Путіним, Макроном і Меркель договір про ядерну зброю і Сирію.

Президент США Дональд Трамп в середині жовтня заявив, що США вийдуть з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.

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