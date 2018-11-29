Генсек НАТО: новая российская ракета подрывает европейскую безопасность

В статье Столтенберг вспоминает, как "весь континент, да и весь мир вздохнул с облегчением, когда в 1987 году Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который не только сократил количество ядерных ракет, но и запретил целую категорию вооружений".

Однако, как отмечает Столтенберг, "в последние годы Россия разработала новую ракету средней дальности, 9М729 (SSC-8 в классификации НАТО), способную нести ядерные боеголовки и достичь европейских столиц", пишет издание.

"Действия России подрывают ДРСМД, ставя его под серьезную угрозу. Соединенные Штаты полностью соблюдают свои обязательства по ДРСМД. В Европе нет новых американских ракет, но есть российские. Договор, которые соблюдает лишь одна сторона, не может быть эффективным и не обеспечит нашу безопасность", – подчеркнул Генсек НАТО.

По словам Столтенберга, члены НАТО еще пять лет назад выразили опасения в связи с появлением новой ракетной системы, существование которой Россия признала лишь сейчас.

Члены НАТО неоднократно призывали Россию к конструктивному диалогу с США, в том числе в ходе июльского саммита и в ходе октябрьского заседания Совета Россия – НАТО, однако Москва не отреагировала на эти призывы.

"Отсутствие взаимодействия с российской стороны только подтверждает нашу оценку, что новая ракетная система представляет серьезный риск для стратегической стабильности Европы. Поэтому я вновь призываю Россию обеспечить полное соблюдение ДРСМД, с полной прозрачностью и безотлагательно. У НАТО нет планов размещения новых ядерных ракет в Европе, однако как Альянс мы привержены безопасности всех наших членов. Мы не должны допускать, чтобы соглашения о контроле над вооружениями безнаказанно нарушались, потому что это подрывает доверие к контролю над вооружениями в целом", – заявил Столтенберг.

"Ответственность ложится на Россию. НАТО не хочет новой "холодной войны" или новой гонки вооружений, и мы сделаем все возможное, чтобы их избежать. Но Россия должна сыграть свою роль. Мы по-прежнему готовы вести переговоры с Россией и вместе вести работу в направлении лучшего и более безопасного будущего", – подчеркнул он.

При этом, по словам Столтенберга, действия НАТО должны быть жесткими и предсказуемыми, и именно поэтому в связи с аннексией Крыма и агрессивным поведением России Альянс укрепляет коллективную оборону, договорившись увеличить инвестиции в оборонный сектор и проводить дальнейшую модернизацию вооруженных сил. Глава НАТО добавил, что на совещании министров иностранных дел стран Альянса в начале декабря будут обсуждаться последствия действий России для ДРСМД и самого Альянса.

Напомним, Трамп обсудил в Париже с Путиным, Макроном и Меркель договор о ядерном оружии и Сирию.

Президент США Дональд Трамп в середине октября заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.