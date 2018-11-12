Трамп обсудил в Париже с Путиным, Макроном и Меркель договор о ядерном оружии и Сирию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп обсудил во время рабочего ланча в Елисейском дворце с российским президентом Владимиром Путиным, французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлеркой Германии Ангелой Меркель целый ряд тем, в том числе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ситуацию в Сирии, а также вопросы торговли и санкций, передает УНН.
"Сегодня во время ланча президент сидел вместе с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, а также многими другими мировыми лидерами. Лидеры обсудили целый ряд тем, в том числе ДРСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них были очень хорошие и продуктивные дискуссии во время двухчасового ланча", - говорится в заявлении.
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Как ранее информировал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлерка Германии Ангела Меркель выступили с совместным заявлением после встречи с главой Украинского государства Петром Порошенко в Париже, в котором осудили устроенные на оккупированной части Донбасса псевдовыборы.
Напомним, президент США Дональд Трамп в середине октября заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.
США впервые обвинили Россию в нарушении INF еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, которые касаются выполнения INF. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.