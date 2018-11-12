Трамп обсудил в Париже с Путиным, Макроном и Меркель договор о ядерном оружии и Сирию

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107019 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113967 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151748 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145816 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137136 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128515 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172239 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118108 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141665 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп обсудил в Париже с Путиным, Макроном и Меркель договор о ядерном оружии и Сирию

Трамп обсудил в Париже с Путиным, Макроном и Меркель договор о ядерном оружии и Сирию

Киев  •  УНН

 • 9886 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп обсудил во время рабочего ланча в Елисейском дворце с российским президентом Владимиром Путиным, французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлеркой Германии Ангелой Меркель целый ряд тем, в том числе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ситуацию в Сирии, а также вопросы торговли и санкций, передает УНН.

"Сегодня во время ланча президент сидел вместе с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, а также многими другими мировыми лидерами. Лидеры обсудили целый ряд тем, в том числе ДРСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них были очень хорошие и продуктивные дискуссии во время двухчасового ланча", - говорится в заявлении.

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Как ранее информировал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлерка Германии Ангела Меркель выступили с совместным заявлением после встречи с главой Украинского государства Петром Порошенко в Париже, в котором осудили устроенные на оккупированной части Донбасса псевдовыборы.

Напомним, президент США Дональд Трамп в середине октября заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.

США впервые обвинили Россию в нарушении INF еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, которые касаются выполнения INF. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

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