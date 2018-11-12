Трамп обговорив у Парижі з Путіним, Макроном і Меркель угоду про ядерну зброю та Сирію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прес-секретар американського президента Сара Сандерс повідомила, що Дональд Трамп обговорив під час робочого ланчу в Єлисейському палаці з російським президентом Володимиром Путіним, французьким лідером Еммануелем Макроном, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель цілий ряд тем, у тому числі Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, ситуацію в Сирії, а також питання торгівлі та санкцій, інформує УНН.
“Сьогодні під час ланчу президент сидів разом із президентом Макроном, канцлером Меркель та президентом Путіним, а також багатьма іншими світовими лідерами. Лідери обговорили цілий ряд тем, у тому числі ДЛРСМД, Сирію, торгівлю, ситуацію в Саудівській Аравії, санкції, Афганістан, Китай і Північну Корею. у них були дуже хороші і продуктивні дискусії під час двогодинного ланчу”, — йдеться в заяві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін останнім приїхав до Тріумфальної арки у Парижі
Як раніше інформував УНН, президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступили зі спільною заявою після зустрічі з главою Української держави Петром Порошенком у Парижі, в якій засудили влаштовані на окупованій частині Донбасу псевдовибори.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середині жовтня заявив, що США вийдуть із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний в 1987 році), оскільки Росія порушує цю угоду.
США вперше звинуватили Росію в порушенні INF ще в липні 2014 року. Потім Вашингтон неодноразово повторював цей висновок, з яким Москва висловлювала категоричну незгоду. Росія висуває США зустрічні претензії, які стосуються виконання INF. Ця угода була підписана СРСР і США 8 грудня 1987 року в Вашингтоні.