Трамп обговорив у Парижі з Путіним, Макроном і Меркель угоду про ядерну зброю та Сирію

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прес-секретар американського президента Сара Сандерс повідомила, що Дональд Трамп обговорив під час робочого ланчу в Єлисейському палаці з російським президентом Володимиром Путіним, французьким лідером Еммануелем Макроном, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель цілий ряд тем, у тому числі Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, ситуацію в Сирії, а також питання торгівлі та санкцій, інформує УНН.