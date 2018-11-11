Путін останнім приїхав до Тріумфальної арки у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін останнім з гостей приїхав до Тріумфальної арки, де мали розпочатись урочисті заходи, присвячені 100-річчю від дня закінчення Першої світової війни. Про це з посиланням на ТАСС передає УНН.
Як повідомляє видання, президенти і прем'єри перед церемонією зібралися біля Тріумфальної арки, а останнім прибув глава РФ Володимир Путін.
Додамо, урочистості відкрилися церемонією біля Тріумфальної арки. Рівно в 11.00 зазвучали дзвони Собору Паризької богоматері, причому цей час мало символічне значення: 11 листопад 1918 року рівно 11 години ранку вступило в силу угода про припинення військових дій між союзниками і Німеччиною, підписаний в лісі поблизу міста Компьень.
В цілому у французьку столицю прибули близько 70 делегацій і лідерів держав.
Нагадаємо, до сторіччя підписання Комп'єнського перемир'я, яке ознаменувало завершення Першої світової війни, у Франції була відкрита нова меморіальна дошка.