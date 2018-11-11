Макрон і Меркель відкрили меморіальну дошку на місці підписання перемир'я 1918 року
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. До сторіччя підписання Комп'єнського перемир'я, яке ознаменувало завершення Першої світової війни, у Франції була відкрита нова меморіальна дошка. Про це інформує УНН із посиланням на Europe 1.
“До сторіччя перемир’я 11 листопада 1918 року президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтвердили тут цінність франко-німецького перемир’я, яке служить Європі та світу”, — наводить радіостанція напис на монументі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трампа розкритикували за відмову відвідати військове кладовище через дощ
Відзначається, що президент Франції і глава уряду Німеччини зустрілися біля цього меморіалу вперше з 1945 року. Після хвилини мовчання лідери двох країн відвідали копію вагона командуючого військами Антанти французького маршала Фоша, в якому в 1918 році було підписано перемир’я. Там вони залишили свої підписи у книзі почесних гостей, символі франко-німецького перемир’я.
Як раніше інформував УНН, столиця Франції стане в неділю місцем головних урочистостей, присвячених сторіччю закінчення Першої світової війни, яка завершилася 11 листопада 1918 року. Об 11 годині за паризьким часом - у хвилини, коли пролунав сигнал про перемир'я - біля Тріумфальної арки у присутності високих гостей почнеться меморіальна церемонія. На неї запрошено понад 120 високих гостей, у тому числі президент України Петро Порошенко, глави багатьох інших держав, які брали участь у Першій світовій війні, керівники ООН і європейських організацій.
Лідери віддадуть шану загиблим, відвідають вічний вогонь на Могилі невідомого солдата. До учасників церемонії звернеться президент Франції.