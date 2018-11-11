Трампа розкритикували за відмову відвідати військове кладовище через дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп піддався різкій критиці як у самих Сполучених Штатах, так і в Європі за відмову відвідати під час свого візиту до Франції американське меморіальне кладовище в департаменті Ена через погану погоду. Захід спочатку було заплановано в його графіці, проте потім Білий дім оголосив про його скасування через “логістичні складнощі, викликаних погодою”, передає УНН із посиланням на The Washington Post.
“Завжди можливий дощ, завжди”, — цитує газета колишнього заступника помічника 44-го президента Барака Обами із національної безпеки Бена Родса. “Трамп готовий використовувати американських військових для передвиборних політичних трюків, але залишився сидіти у своєму готелі замість того, щоб вшанувати пам’ять тих, хто боровся і віддав свої життя за Америку”, — додав він.
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“Просто неймовірно, що президент поїхав до Франції на цю важливу річницю, а потім залишився в своєму номері в готелі дивитися телевізор замість того, щоб особисто принести данину поваги американцям, які віддали 100 років тому свої життя заради перемоги”, — заявив, у свою чергу, колишній спічрайтер 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого Девід Фрам.
Однак найбільш різко висловився по іншу сторону Атлантики онук знаменитого британського прем’єра Вінстона Черчілля (1874-1965) Ніколас Сомс, політик-консерватор і член британського парламенту. “Вони загинули, дивлячись ворогу в очі, а цей жалюгідний і негідний Дональд Трамп не зміг навіть кинути виклик погоді, щоб вшанувати полеглих”, — написав він на своїй сторінці у Twitter.
Замість Трампа на церемонію на цвинтарі в результаті вирушили глава апарату співробітників Білого дому генерал Джон Келлі і голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд.
Як раніше інформував УНН, президент США Дональд Трамп разом із дружиною прибув до Франції для участі в меморіальних церемоніях, присвячених сторіччю закінчення Першої світової війни. У суботу американський лідер провів переговори зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном в Єлисейському палаці.