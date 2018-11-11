Трампа розкритикували за відмову відвідати військове кладовище через дощ

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп піддався різкій критиці як у самих Сполучених Штатах, так і в Європі за відмову відвідати під час свого візиту до Франції американське меморіальне кладовище в департаменті Ена через погану погоду. Захід спочатку було заплановано в його графіці, проте потім Білий дім оголосив про його скасування через “логістичні складнощі, викликаних погодою”, передає УНН із посиланням на The Washington Post.