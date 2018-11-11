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Трампа подвергли критике за отказ посетить военное кладбище в дождь

Трампа подвергли критике за отказ посетить военное кладбище в дождь

Киев  •  УНН

 • 7969 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе за отказ посетить во время своего визита во Францию ​​американское мемориальное кладбище в департаменте Эна из-за плохой погоды. Мероприятие изначально было запланировано в его графике, однако затем Белый дом объявил о его отмене из-за “логистических сложностей, вызванных погодой”, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

“Всегда возможен дождь, всегда”, — цитирует газета бывшего заместителя помощника 44-го президента Барака Обамы по национальной безопасности Бена Родса. “Трамп готов использовать американских военных для предвыборных политических трюков, но остался сидеть в своем отеле вместо того, чтобы почтить память тех, кто сражался и отдал свои жизни за Америку”, — добавил он.

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“Просто невообразимо, что президент поехал во Францию на эту важную годовщину, а потом остался в своем номере в отеле смотреть телевизор вместо того, чтобы лично принести дань уважения американцам, которые отдали 100 лет назад свои жизни ради победы”, — заявил, в свою очередь, бывший спичрайтер 43-го президента США Джорджа Буша — младшего Дэвид Фрам.

Наиболее резко высказался по другую сторону Атлантики внук знаменитого британского премьера Уинстона Черчилля (1874-1965) Николас Сомс, политик-консерватор и член британского парламента. “Они погибли, смотря врагу в глаза, а этот жалкий и недостойный Дональд Трамп не смог даже бросить вызов погоде, чтобы почтить павших”, — написал он на своей странице в Twitter.

Вместо Трампа на церемонию на кладбище в результате отправились глава аппарата сотрудников Белого дома генерал Джон Келли и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Как ранее информировал УНН, президент США Дональд Трамп вместе с женой прибыл во Францию для участия в мемориальных церемониях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. В субботу американский лидер провел переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макрона в Елисейском дворце.

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