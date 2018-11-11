Трампа подвергли критике за отказ посетить военное кладбище в дождь

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе за отказ посетить во время своего визита во Францию ​​американское мемориальное кладбище в департаменте Эна из-за плохой погоды. Мероприятие изначально было запланировано в его графике, однако затем Белый дом объявил о его отмене из-за “логистических сложностей, вызванных погодой”, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.