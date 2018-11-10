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Трамп прибув до Парижа на святкування 100-річчя закінчення Першої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп на чолі офіційної делегації прибув у п’ятницю ввечері в Париж, де він візьме участь в урочистостях із нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни. Кадри приземлення президентського літака транслював у прямому ефірі інформаційний телеканал BFMTV, інформує УНН.

Лайнер американського лідера здійснив посадку в аеропорту Орлі близько 22:00 (23:00 п’ятниці за київським часом).

Трамп зійшов із трапа літака разом зі своєю дружиною Меланією, яку він тримав за руку. Біля трапа їх під охороною президентської служби безпеки чекав американський броньований лімузин, прикрашений прапорами США і Франції. На цій машині президентське подружжя відразу покинула льотне поле.

Під посиленою охороною і в супроводі поліцейського ескорту глава американської адміністрації із дружиною поїхали у посольство США в Парижі. Там вони проведуть найближчі два дні.

В суботу запланована зустріч Дональда Трампа зі своїм французьким колегою президентом Франції Еммануелем Макроном і переговори за участю членів делегацій обох сторін. У неділю Макрон прийме Трампа і ще близько 100 глав держав, урядів і міжнародних організацій у Парижі на урочистостях із нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни - глобального збройного конфлікту, який розвивався перш за все в Європі від 28 липня 1914 до 11 листопада 1918 року. У війні брало участь 38 держав із населенням 1,5 млрд мешканців. Під час неї загинуло понад десять мільйонів солдатів і цивільних мешканців. Конфлікт мав вирішальний вплив на історію XX століття.

Як раніше інформував УНН, президент США Дональд Трамп назвав образливими слова французького лідера Еммануеля Макрона про те, що Євросоюз повинен мати свою армію, щоб захищатися від інших країн, у тому числі від Сполучених Штатів.

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