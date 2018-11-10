Трамп прибыл в Париж на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп во главе официальной делегации прибыл в пятницу вечером в Париж, где он примет участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Кадры приземления президентского самолета транслировал в прямом эфире информационный телеканал BFMTV, информирует УНН.
Лайнер американского лидера приземлился в аэропорту Орли около 22:00 (23:00 пятницы по киевскому времени).
Трамп сошел с трапа самолета вместе со своей супругой Меланьей, которую он держал за руку. У трапа их под охраной президентской службы безопасности ждал американский бронированный лимузин, украшенный флагами США и Франции. На этой машине президентская чета покинула летное поле.
Под усиленной охраной и в сопровождении полицейского эскорта глава американской администрации с женой поехали в посольство США в Париже. Там они проведут ближайшие два дня.
В субботу запланирована встреча Дональда Трампа со своим французским коллегой президентом Франции Эммануэлем Макроном и переговоры с участием членов делегаций обеих сторон. В воскресенье Макрон примет Трампа и ещё около 100 глав государств, правительств и международных организаций в Париже на торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны — глобального вооруженного конфликта, который развивался прежде всего в Европе от 28 июля 1914 года до 11 ноября 1918 года. В войне участвовало 38 государств с населением 1,5 млрд жителей. Во время неё погибло более десяти миллионов солдат и гражданских жителей. Конфликт имел решающее влияние на историю XX века.
Как ранее информировал УНН, президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию, чтобы защищаться от других стран, в том числе от Соединенных Штатов.