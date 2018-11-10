Трамп назвав образливою ідею Макрона створити армію для захисту від США

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп назвав образливими слова французького лідера Еммануеля Макрона про те, що Євросоюз повинен мати свою армію, щоб захищатися від інших країн, у тому числі від Сполучених Штатів. Про це інформує УНН із посиланням на мікроблог американського лідера у Twitter.