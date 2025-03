Трамп назвав образливою ідею Макрона створити армію для захисту від США

“Президент Макрон тільки що запропонував, щоб Європа створила свою армію, щоб захищатися від США, Китаю і Росії. Дуже образливо, але, можливо, Європі спочатку потрібно заплатити свою справедливу частку в НАТО, яке субсидують США!”, — написав він у Twitter, незадовго до посадки в аеропорту Орлі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Велика Британія в найближчі два роки збільшить витрати на військові потреби

Раніше Макрон озвучив ідею створення загальноєвропейської армії. На його думку, це зменшить залежність Європи від США. “Ми повинні захищати себе від Китаю, Росії і навіть Сполучених Штатів”, — сказав він 6 листопада в ефірі Europe 1, коментуючи рішення Вашингтона вийти із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний у 1987 році).

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 листопада 2018 р.

Як раніше інформував УНН, Трамп неодноразово критикував країни НАТО за те, що вони, на його думку, не витрачають достатньо коштів на підтримку колективної оборони альянсу. Президент США зажадав від усіх країн-учасниць НАТО негайно довести оборонні витрати до 2% ВВП. Під час виступу на саміті альянсу в Брюсселі в липні поточного року глава Білого дому запропонував, щоб країни не тільки виконували це зобов’язання, а й збільшили витрати до 4% ВВП.