Трамп счёл оскорбительной идею Макрона создать армию для защиты от США

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107026 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113984 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151773 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145832 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137147 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128519 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172257 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118109 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп счёл оскорбительной идею Макрона создать армию для защиты от США

Трамп счёл оскорбительной идею Макрона создать армию для защиты от США

Киев  •  УНН

 • 8999 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию, чтобы защищаться от других стран, в том числе от Соединенных Штатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.

"Президент Макрон только что предложил, чтобы Европа создала свою армию, чтобы защищаться от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую долю в НАТО, которое субсидируют США!", - написал он в Twitter, незадолго до посадки в аэропорту Орли.

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Ранее Макрон озвучил идею создания общеевропейской армии. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от США. "Мы должны защищать себя от Китая, России и даже США", - сказал он 6 ноября в эфире Europe 1, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году).

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the US, China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the US subsidizes greatly!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 ноября 2018

Как ранее информировал УНН, Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент США потребовал от всех стран - участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса в Брюсселе глава Белого дома предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.

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