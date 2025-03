Трамп счёл оскорбительной идею Макрона создать армию для защиты от США

"Президент Макрон только что предложил, чтобы Европа создала свою армию, чтобы защищаться от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую долю в НАТО, которое субсидируют США!", - написал он в Twitter, незадолго до посадки в аэропорту Орли.

Ранее Макрон озвучил идею создания общеевропейской армии. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от США. "Мы должны защищать себя от Китая, России и даже США", - сказал он 6 ноября в эфире Europe 1, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году).

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the US, China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the US subsidizes greatly!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 ноября 2018

Как ранее информировал УНН, Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент США потребовал от всех стран - участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса в Брюсселе глава Белого дома предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.