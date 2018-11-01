Велика Британія в найближчі два роки збільшить витрати на військові потреби

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Уряд Сполученого Королівства збільшує в найближчі два фінансові роки (2018-2019-й та 2019-2020-й) витрати на потреби збройних сил на 1 млрд фунтів стерлінгів (майже 1,3 млрд доларів США). Про це повідомляє газета Financial Times, коментуючи виступ міністра фінансів Великої Британії Філіпа Хаммонда з бюджетним посланням у Палаті громад британського парламенту, інформує УНН.

Мільярдна дотація Збройним силам (ВС) надійде двома траншами. 200 млн фунтів стерлінгів (256 млн доларів США) будуть виділені до кінця поточного фінансового року, а 800 млн фунтів стерлінгів (1 млрд доларів) протягом наступного.

Додаткове бюджетне фінансування на оборонні потреби видання називає “перемогою міністра оборони” Гевіна Вільямсона, який провів масовану кампанію з метою збільшення військових витрат. За словами представника міноборони, подібне підвищення дозволить зберегти оборонний потенціал і не ставити на болард (чавунні або сталеві тумби, установлені на причалі в портах, до яких кріплять швартові троси судна), як передбачалося, два великі десантні кораблі. Крім того, виділені кошти дозволять Лондону виконати зобов’язання з придбання у США 48 винищувачів-бомбардувальників F-35 п’ятого покоління.

Основна частина додаткових коштів, як очікується, буде витрачена на зміцнення ядерного потенціалу Сполученого Королівства — програму створення атомних підводних човнів типу Dreadnought, оснащених балістичними ракетами Trident. Влада запланувала витратити на ці цілі в цілому 41 млрд фунтів стерлінгів (майже 58 млрд доларів), з яких 31 млрд фунтів стерлінгів (близько 44 млрд дол.) піде на саме будівництво, а 10 млрд фунтів стерлінгів (14 млрд дол.) — на створення резервного фонду.

В даний час весь ядерний арсенал Великої Британії розміщений на чотирьох підводних човнах типу Vanguard, що базуються на базі ВМС Клайд на північний захід від міста Глазго.

Як раніше інформував УНН, союзники по НАТО закликають РФ забезпечити повне виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty) і планують зберігати діалог, забезпечуючи власну безпеку.

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