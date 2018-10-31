Країни НАТО закликали Росію забезпечити виконання угоди про ядерні озброєння

“Союзники знову закликають Росію <...> невідкладно забезпечити повне виконання INF Treaty”, — наводяться в заяві слова генсека альянсу Єнса Столтенберга.

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Організація Північноатлантичного договору висловлює жаль, що не почула від Росії відповіді на питання за договором, і вважає, що нова російська ракета створює загрозу стратегічній стабільності. “Ми шкодуємо, що Росія не прислухалася до наших закликів. Це підтверджує нашу оцінку того, що ракетна система 9M729 становить серйозну загрозу стратегічній стабільності євроатлантичного регіону”, — сказав Столтенберг.

“Ми залишаємося готові продовжувати діалог із Росією по INF Treaty, але ми також готові прийняти ефективні заходи, щоб забезпечити безпеку в Євро-Атлантичному регіоні”, — наголошується в документі. З російського боку було відзначено значення угоди про ядерні озброєння “як чинника підтримки європейської і глобальної стабільності”.

Як раніше інформував УНН, на попередній зустрічі 31 травня Рада Росія-НАТО провела “відкритий діалог” щодо Україні, військової діяльності в Європі, асиметричним методам військової стратегії, а також взаємні брифінги стосовно масштабних навчань кожної зі сторін.

“НАТО дотримується послідовного підходу до Росії. Ми заморозили співпрацю в 2014 році через агресивні дії Росії в Україні. При цьому канали для політичного діалогу залишаються відкритими, і Рада Росія-НАТО є важливим майданчиком для зустрічей”, — говорилося в заяві за підсумками зустрічі. Вона стала першою з осені 2017 року і сьомою з моменту заморожування відносин через анексію українського Криму та війну на сході України.