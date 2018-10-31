Країни НАТО закликали Росію забезпечити виконання угоди про ядерні озброєння

ukru
Ексклюзив
12:16 • 45615 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 108092 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 97424 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 88908 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 107852 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 121568 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 73862 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 81965 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 157670 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 225009 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.1 м/с
63 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ припиниться через 2 години
Популярнi новини
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 126596 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 113674 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 107741 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 81038 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 62759 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 108082 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 121565 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 157669 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 504061 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 583865 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 12653 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 50758 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 54996 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 190821 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 185989 перегляди
Актуальне
Країни НАТО закликали Росію забезпечити виконання угоди про ядерні озброєння

Країни НАТО закликали Росію забезпечити виконання угоди про ядерні озброєння

Київ • УНН

 • 10929 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Союзники по НАТО закликають РФ забезпечити повне виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty) і планують зберігати діалог, забезпечуючи власну безпеку. Про це йдеться в заяві альянсу за підсумками засідання Ради Росія-НАТО, інформує УНН.

“Союзники знову закликають Росію <...> невідкладно забезпечити повне виконання INF Treaty”, — наводяться в заяві слова генсека альянсу Єнса Столтенберга.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РФ пригрозили вибудовувати “оборонний пояс” біля Сочі в разі вступу України в НАТО

Організація Північноатлантичного договору висловлює жаль, що не почула від Росії відповіді на питання за договором, і вважає, що нова російська ракета створює загрозу стратегічній стабільності. “Ми шкодуємо, що Росія не прислухалася до наших закликів. Це підтверджує нашу оцінку того, що ракетна система 9M729 становить серйозну загрозу стратегічній стабільності євроатлантичного регіону”, — сказав Столтенберг.

“Ми залишаємося готові продовжувати діалог із Росією по INF Treaty, але ми також готові прийняти ефективні заходи, щоб забезпечити безпеку в Євро-Атлантичному регіоні”, — наголошується в документі. З російського боку було відзначено значення угоди про ядерні озброєння “як чинника підтримки європейської і глобальної стабільності”.

Як раніше інформував УНН, на попередній зустрічі 31 травня Рада Росія-НАТО провела “відкритий діалог” щодо Україні, військової діяльності в Європі, асиметричним методам військової стратегії, а також взаємні брифінги стосовно масштабних навчань кожної зі сторін.

“НАТО дотримується послідовного підходу до Росії. Ми заморозили співпрацю в 2014 році через агресивні дії Росії в Україні. При цьому канали для політичного діалогу залишаються відкритими, і Рада Росія-НАТО є важливим майданчиком для зустрічей”, — говорилося в заяві за підсумками зустрічі. Вона стала першою з осені 2017 року і сьомою з моменту заморожування відносин через анексію українського Криму та війну на сході України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.99
Brent
$72.25
Bitcoin
$87,948.20
S&P 500
$5,758.80
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,045.10
Ethereum
$2,080.70