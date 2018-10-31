Страны НАТО призвали Россию обеспечить выполнение соглашения о ядерных вооружениях

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 13909 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109077 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117145 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155689 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148454 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138397 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129147 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174225 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118160 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141703 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Страны НАТО призвали Россию обеспечить выполнение соглашения о ядерных вооружениях

Киев  •  УНН

 • 10919 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Союзники по НАТО призывают Россию обеспечить полное выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty) и планируют сохранять диалог, обеспечивая собственную безопасность. Об этом говорится в заявлении альянса по итогам заседания Совета Россия-НАТО, передает УНН.

“Союзники вновь призывают Россию <...> безотлагательно обеспечить полное выполнение INF Treaty”, — приводятся в заявлении слова генсека альянса Йенса Столтенберга.

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Организация Североатлантического договора сожалеет, что не услышал от России ответы на вопросы по договору, и считает, что новая российская ракета создает угрозу стратегической стабильности. "Мы сожалеем, что Россия не прислушалась к нашим призывам. Это подтверждает нашу оценку того, что ракетная система 9M729 представляет серьезную угрозу стратегической стабильности евроатлантического региона",— сказал Столтенберг.

"Мы остаемся готовы продолжать диалог с Россией по INF Treaty, но мы также готовы принять эффективные меры, чтобы обеспечить безопасность в Евро-Атлантическом регионе“,— отмечается в документе. С российской стороны было отмечено значение соглашения о ядерных вооружениях “как фактора поддержки европейской и глобальной стабильности”.

Как ранее информировал УНН, на предыдущей встрече 31 мая Совет Россия-НАТО провела “открытый диалог” по Украине, военной деятельности в Европе, асимметричным методам военной стратегии, а также взаимные брифинги по масштабным учениям каждой из сторон.

“НАТО придерживается последовательного подхода к России. Мы заморозили сотрудничество в 2014 году из-за агрессивных действий России на Украине. При этом каналы для политического диалога остаются открытыми, и Совет Россия—НАТО является важной площадкой для встреч”, — говорилось в заявлении по итогам встречи. Она стала первой с осени 2017 года и седьмой с момента замораживания отношений из-за аннексии украинского Крыма и войны на востоке Украины.

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