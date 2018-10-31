Страны НАТО призвали Россию обеспечить выполнение соглашения о ядерных вооружениях

“Союзники вновь призывают Россию <...> безотлагательно обеспечить полное выполнение INF Treaty”, — приводятся в заявлении слова генсека альянса Йенса Столтенберга.

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Организация Североатлантического договора сожалеет, что не услышал от России ответы на вопросы по договору, и считает, что новая российская ракета создает угрозу стратегической стабильности. "Мы сожалеем, что Россия не прислушалась к нашим призывам. Это подтверждает нашу оценку того, что ракетная система 9M729 представляет серьезную угрозу стратегической стабильности евроатлантического региона",— сказал Столтенберг.

"Мы остаемся готовы продолжать диалог с Россией по INF Treaty, но мы также готовы принять эффективные меры, чтобы обеспечить безопасность в Евро-Атлантическом регионе“,— отмечается в документе. С российской стороны было отмечено значение соглашения о ядерных вооружениях “как фактора поддержки европейской и глобальной стабильности”.

Как ранее информировал УНН, на предыдущей встрече 31 мая Совет Россия-НАТО провела “открытый диалог” по Украине, военной деятельности в Европе, асимметричным методам военной стратегии, а также взаимные брифинги по масштабным учениям каждой из сторон.

“НАТО придерживается последовательного подхода к России. Мы заморозили сотрудничество в 2014 году из-за агрессивных действий России на Украине. При этом каналы для политического диалога остаются открытыми, и Совет Россия—НАТО является важной площадкой для встреч”, — говорилось в заявлении по итогам встречи. Она стала первой с осени 2017 года и седьмой с момента замораживания отношений из-за аннексии украинского Крыма и войны на востоке Украины.