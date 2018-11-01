Великобритания в ближайшие два года увеличит расходы на оборону
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правительство Соединенного Королевства увеличивает в ближайшие два финансовых года (2018-2019-й и 2019-2020-й) расходы на нужды вооруженных сил на 1 млрд фунтов стерлингов (почти 1,3 млрд долларов США). Об этом сообщает газета Financial Times, комментируя выступление министра финансов Великобритании Филиппа Хаммонда с бюджетным посланием в Палате общин британского парламента, сообщает УНН.
Миллиардная дотация Вооруженным силам поступит двумя траншами. 200 млн фунтов стерлингов (256 млн долларов США) будут выделены до конца текущего финансового года, а 800 млн фунтов стерлингов (1 млрд долларов) в течение следующего года.
Дополнительное бюджетное финансирование на оборонные нужды издание называет “победой министра обороны” Гэвина Уильямсона, который провел массированную кампанию с целью увеличения военных расходов. По словам представителя Минобороны, подобное повышение позволит сохранить оборонный потенциал и не ставить на болард (чугунные или стальные тумбы, установленные на причале в портах, к которым крепят швартовые тросы судна), как предполагалось, два больших десантных корабля. Кроме того, выделяемые средства позволят Лондону выполнить обязательства по приобретению у США 48 истребителей-бомбардировщиков F-35.
Основная часть дополнительных средств, как ожидается, будет потрачена на укрепление ядерного потенциала Соединенного Королевства — программу создания атомных подводных лодок типа Dreadnought, оснащенных баллистическими ракетами Trident. Власти запланировали потратить на эти цели в общей сложности 41 млрд фунтов стерлингов (почти 58 млрд долларов), из которых 31 млрд фунтов стерлингов (около 44 млрд долл.) Пойдет на само строительство, а 10 млрд фунтов стерлингов (14 млрд долл.) — на создание резервного фонда.
В настоящее время весь ядерный арсенал Великобритании размещен на четырех подводных лодках типа Vanguard, которые базируются на базе ВМС Клайд северо-западнее города Глазго.
Как ранее информировал УНН, союзники по НАТО призывают РФ обеспечить полное выполнение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty) и планируют хранить диалог, обеспечивая собственную безопасность.