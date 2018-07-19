Угорщина поки не може збільшити військові витрати до 4% ВВП

“Спочатку ми повинні прийти до виконання чинної угоди про досягнення витрат у розмірі 2% від ВВП. І тоді, якщо ми досягнемо 2%, ми можемо почати говорити про наші подальші цілі. Але зараз мета повинна бути 2%”, — уклав він.

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“Але якщо хто-небудь, навіть президент США, захотів би знову обговорити цю тему і змінити цей договір у тому, що стосується термінів або кінцевої мети, він повинен висунути цю пропозицію”, — продовжив Сийярто. Він не виключив, що в міру наближення 2024 року Будапешт був би готовий обговорити можливість дострокового виконання показника в 2%.

На недавньому саміті НАТО президент США Дональд Трамп закликав усі країни не тільки виконати свої зобов’язання по збільшення військових витрат до 2% від ВВП, а й подвоїти їх, довівши до 4% ВВП. У 2017 році витрати Угорщини на оборону склали 1,415 млн доларів. При цьому в 2016 році витрати на цю сферу не перевищували 1% ВВП країни.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Уельсі у вересні 2014 року лідери країн альянсу прийняли зобов’язання протягом 10 років збільшити свої військові витрати вище позначки в 2% від ВВП. На даний час лише вісім членів НАТО витрачають на оборону більше 2% ВВП. Військовий бюджет США становить приблизно 3,58% від ВВП, Німеччини — 1,2%. 11-12 липня в Брюсселі відбудеться черговий саміт НАТО.