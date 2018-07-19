Угорщина поки не може збільшити військові витрати до 4% ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Угорщина достроково виконає зобов'язання перед НАТО щодо збільшення військових витрат до 2% від ВВП, але поки не готова досягти показника в 4% від ВВП, як пропонує президент США Дональд Трамп. Про це заявив ТАРС міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН.
“Спочатку ми повинні прийти до виконання чинної угоди про досягнення витрат у розмірі 2% від ВВП. І тоді, якщо ми досягнемо 2%, ми можемо почати говорити про наші подальші цілі. Але зараз мета повинна бути 2%”, — уклав він.
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“Але якщо хто-небудь, навіть президент США, захотів би знову обговорити цю тему і змінити цей договір у тому, що стосується термінів або кінцевої мети, він повинен висунути цю пропозицію”, — продовжив Сийярто. Він не виключив, що в міру наближення 2024 року Будапешт був би готовий обговорити можливість дострокового виконання показника в 2%.
На недавньому саміті НАТО президент США Дональд Трамп закликав усі країни не тільки виконати свої зобов’язання по збільшення військових витрат до 2% від ВВП, а й подвоїти їх, довівши до 4% ВВП. У 2017 році витрати Угорщини на оборону склали 1,415 млн доларів. При цьому в 2016 році витрати на цю сферу не перевищували 1% ВВП країни.
Нагадаємо, на саміті НАТО в Уельсі у вересні 2014 року лідери країн альянсу прийняли зобов’язання протягом 10 років збільшити свої військові витрати вище позначки в 2% від ВВП. На даний час лише вісім членів НАТО витрачають на оборону більше 2% ВВП. Військовий бюджет США становить приблизно 3,58% від ВВП, Німеччини — 1,2%. 11-12 липня в Брюсселі відбудеться черговий саміт НАТО.