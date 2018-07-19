Венгрия пока не может увеличить военные расходы до 4% ВВП

“Сначала мы должны прийти к выполнению действующего соглашения о достижении расходов в размере 2% от ВВП. И тогда, если мы достигнем 2%, мы можем начать говорить о наших дальнейших целях. Но сейчас цель должна быть 2%”, — заключил он.

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“Но если кто-нибудь, даже президент США, захотел бы снова обсудить эту тему и изменить этот договор в том, что касается сроков или конечной цели, он должен выдвинуть это предложение”, — продолжил Сийярто. Он не исключил, что по мере приближения 2024 года Будапешт был бы готов обсудить возможность досрочного выполнения показателя в 2%.

На недавнем саммите НАТО президент США Дональд Трамп призвал все страны не только выполнить свои обязательства по увеличению военных расходов до 2% от ВВП, но и удвоить их, доведя до 4% ВВП. В 2017 году расходы Венгрии на оборону составили 1,415 млн долларов. При этом в 2016 году расходы на эту сферу не превышали 1% ВВП страны.

Напомним, на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время только восемь членов НАТО тратят на оборону более 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии — 1,2%. 11-12 июля в Брюсселе состоится очередной саммит НАТО.