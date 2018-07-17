Трамп озвучив нові дані щодо витрат на потреби НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що в 2017 році Сполучені Штати зібрали для НАТО 41 мільярд доларів, а в поточному році ця сума може вирости до 100 мільярдів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.
При цьому він не пояснив, на чому грунтуються його дані.
Одночасно американський президент знову критично висловився про недостатні, на його думку, витрати на оборону європейських країн НАТО. За його словами, США "несуть 91 відсоток витрат, необхідних для забезпечення безпеки в Європі". "НАТО прекрасна, але вона допомагає Європі набагато більше, ніж нам", - підкреслив Трамп в ефірі одного з американських телеканалів.
На саміті НАТО 11-12 липня американський президент вкотре закликав партнерів збільшити їх фінансовий внесок у забезпечення обороноздатності НАТО до 2 відсотків ВВП. За даними дипломатів, Трамп тепер вимагає досягти цього рівня не до 2024 року, а вже в 2019-му.
Разом з тим американський президент заявив про успіх саміту. За його словами, багато лідерів країн НАТО подякували йому за допомогу в об'єднанні Альянсу і привернення уваги до фінансових зобов'язань. "У нас був дійсно приголомшливий саміт, про який неточно повідомляли багато ЗМІ. НАТО зараз сильна і багата", - заявив Трамп.
Нагадаємо, Трамп назвав Росію, Китай і Євросоюз торговими "ворогами" США.