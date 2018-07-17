Трамп озвучил новые данные по расходам на нужды НАТО

При этом он не объяснил, на чем основаны его данные.

Одновременно американский президент вновь критически высказался о недостаточных, по его мнению, расходах на оборону европейских стран НАТО. По его словам, США "несут 91 процент расходов, необходимых для обеспечения безопасности в Европе". "НАТО прекрасна, но она помогает Европе намного больше, чем нам", - подчеркнул Трамп в эфире одного из американских телеканалов.

На саммите НАТО 11-12 июля американский президент в очередной раз призвал партнеров увеличить их финансовый вклад в обеспечение обороноспособности НАТО до 2 процентов ВВП. По данным дипломатов, Трамп теперь требует достичь этого уровня не к 2024 году, а уже в 2019-м.

Вместе с тем американский президент заявил об успехе саммита. По его словам, многие лидеры стран НАТО поблагодарили его за помощь в сплочении Альянса и привлечение внимания к финансовым обязательствам. "У нас был действительно потрясающий саммит, о котором неточно сообщали многие СМИ. НАТО сейчас сильна и богата", - заявил Трамп.

Напомним, Трамп назвал Россию, Китай и Евросоюз торговыми "врагами" США.