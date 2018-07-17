Трамп озвучил новые данные по расходам на нужды НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2017 году Соединенные Штаты собрали для НАТО 41 миллиард долларов, а в текущем году эта сума может вырасти до 100 миллиардов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.
При этом он не объяснил, на чем основаны его данные.
Одновременно американский президент вновь критически высказался о недостаточных, по его мнению, расходах на оборону европейских стран НАТО. По его словам, США "несут 91 процент расходов, необходимых для обеспечения безопасности в Европе". "НАТО прекрасна, но она помогает Европе намного больше, чем нам", - подчеркнул Трамп в эфире одного из американских телеканалов.
На саммите НАТО 11-12 июля американский президент в очередной раз призвал партнеров увеличить их финансовый вклад в обеспечение обороноспособности НАТО до 2 процентов ВВП. По данным дипломатов, Трамп теперь требует достичь этого уровня не к 2024 году, а уже в 2019-м.
Вместе с тем американский президент заявил об успехе саммита. По его словам, многие лидеры стран НАТО поблагодарили его за помощь в сплочении Альянса и привлечение внимания к финансовым обязательствам. "У нас был действительно потрясающий саммит, о котором неточно сообщали многие СМИ. НАТО сейчас сильна и богата", - заявил Трамп.
Напомним, Трамп назвал Россию, Китай и Евросоюз торговыми "врагами" США.