Трамп назвав Росію, Китай та Євросоюз торговими "ворогами" США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Американський президент Дональд Трамп заявив, що Росія, Євросоюз і Китай є торговими “ворогами” США. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS.
“Ну, я думаю, що у нас багато ворогів. Я думаю, що Європейський союз є ворогом відносно того, що вони роблять з нами у торгівлі. В деякому відношенні Росія — наш ворог. Китай є ворогом в економічному плані”, - розповів Трамп.
При цьому він додав, що в зв’язку з цим вони не є “поганими”, а лише конкурентами США.
“Я поважаю лідерів цих країн. Однак у торговому сенсі вони дійсно скористалися нами, і багато хто з цих країн є членами НАТО, і вони не платили за своїми рахунками”, - заявив Трамп.
Нагадаємо, 12 липня в Брюсселі пройшов саміт країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, на якому президенту США вдалося умовити союзників збільшити витрати на оборону. Раніше він неодноразово звинувачував країни НАТО в невиконанні своїх зобов’язань і стверджував, що США вкладають більше в оборону альянсу, ніж інші країни.