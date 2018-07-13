У НАТО прокоментували можливість виходу США із альянсу

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Сполучені Штати Америки не словом, а ділом підтверджують свою прихильність Північноатлантичному альянсу. Про це в коментарі УНН заявив глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

“НАТО, я думаю, залишається фундаментом європейської і євроатлантичної безпеки, є наріжним каменем політики США в галузі безпеки вже майже 70 років. Президент Трамп неодноразово заявляв про це і знову зробив це вчора, також ми бачимо це і по справах США — вони збільшили свою військову присутність в Європі, вони беруть участь у нашій Розширеній передовій присутності, яка була прямою відповіддю на російську агресію проти України”, — сказав дипломат, відповідаючи на питання журналіста щодо ймовірності того, що США залишить альянс.

Зазначимо, Розширена передова присутність НАТО — це програма альянсу щодо посилення присутності в Східній Європі в рамках підтримки союзників. Вона була започаткована у відповідь на анексію Криму та інтервенцію на Донбас з боку РФ на саміті у Варшаві в 2016 році.

“Отже, коли ми подивимось на те, що зробила Америка, я думаю, стає вкрай зрозумілим, що США залишаються прихильними НАТО”, — додав Вінніков.

Нагадаємо, на полях саміту НАТО, який напередодні відбувся в Брюсселі, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати могли б залишити Північноатлантичний альянс, але в цьому наразі нема потреби. Відповідна заява була зроблена на тлі дискусій щодо збільшення оборонних внесків інших країн-членів НАТО.

Щодо того, чи було в Брюсселі прийняте кардинально нове рішення про збільшення державами НАТО військових витрат, представник альянсу відповів, що “союзники будуть рухатись у напрямку мети у 2% ВВП”.

“У комюніке за результатами цього саміту ви побачите, що обов’язки щодо витрат, які, дійсно, було погоджено ще в 2014 році, будуть досягнуті, як і планувалось, до 2024 року”, — відповів Вінніков на запитання журналіста щодо того, чи змінилась позиція НАТО з моменту Уельського саміту.

Зазначимо, що у 2014 році після закликів колишнього президента США Барака Обами та за підсумками саміту, що проходив в Уельсі, главами держав та урядів, які брали участь у засіданні Північноатлантичної ради, була видана декларація. В ній значилось, що союзники, чия частка ВВП, що витрачається на оборону, нижче рівня 2%, повинні, зокрема, “прагнути досягти рекомендацій НАТО щодо 2% від їх ВВП протягом десяти років”.

“Отже, союзники будуть рухатись у напрямку мети у 2% ВВП. Найважливіше, я думаю, що тренд було змінено. Вони зупинили скорочення (витрат — ред.), вони почали підвищувати. Десятки мільйонів доларів додатково було витрачено Європою і Канадою за останні декілька років. Отже, зобов’язання досягти мети в 2% від ВВП було повторно підтверджено в комюніке”, — підсумував він.

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