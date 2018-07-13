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В НАТО прокомментировали возможность выхода США из альянса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Соединенные Штаты Америки не словом, а делом подтверждают свою приверженность Североатлантическому альянсу. Об этом в комментарии УНН заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

"НАТО, я думаю, остается фундаментом европейской и евроатлантической безопасности, является краеугольным камнем политики США в области безопасности уже почти 70 лет. Президент Трамп неоднократно заявлял об этом и снова сделал это вчера, также мы видим это и по делам США - они увеличили свое военное присутствие в Европе, они участвуют в нашем Расширенном передовом присутствии, которое было прямым ответом на российскую агрессию против Украины", - сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста о вероятности того, что США оставит альянс.

Отметим, Расширенное передовое присутствие НАТО - это программа альянса по усилению присутствия в Восточной Европе в рамках поддержки союзников. Она была основана в ответ на аннексию Крыма и интервенцию на Донбасс со стороны РФ на саммите в Варшаве в 2016 году.

"Итак, когда мы посмотрим на то, что сделала Америка, я думаю, становится крайне ясно, что США остаются приверженными НАТО", - добавил Винников.

Напомним, на полях саммита НАТО, который накануне состоялся в Брюсселе, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы оставить Североатлантический альянс, но в этом пока нет необходимости. Соответствующее заявление было сделано на фоне дискуссий об увеличении оборонных взносов других стран-членов НАТО.

Относительно того, было ли в Брюсселе принято кардинально новое решение об увеличении государствами НАТО военных расходов, представитель альянса ответил, что "союзники будут двигаться в направлении цели в 2% ВВП".

"В коммюнике по результатам этого саммита вы увидите, что обязанности по расходам, которые, действительно, были согласованы еще в 2014 году, будут достигнуты, как и планировалось, до 2024 года", - сказал Винников на вопрос журналиста относительно того, изменилась ли позиция НАТО с момента Уэльского саммита.

Отметим, что в 2014 году после призывов бывшего президента США Барака Обамы и по итогам саммита, проходившего в Уэльсе, главами государств и правительств, участвовавших в заседании Североатлантического совета, была выдана декларация. В ней значилось, что союзники, чья доля ВВП, расходуемая на оборону, ниже уровня 2%, должны, в частности, "стремиться достичь рекомендаций НАТО относительно 2% от их ВВП в течение десяти лет".

"Итак, союзники будут двигаться в направлении цели в 2% ВВП. Самое важное, я думаю, что тренд был изменен. Они остановили сокращение (расходов - ред.), они начали повышать. Десятки миллионов долларов дополнительно было потрачено Европой и Канадой за последние несколько лет. Следовательно, обязательства достичь цели в 2% от ВВП было повторно подтверждено в коммюнике", - подытожил он.

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