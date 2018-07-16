Трамп назвал Россию, Китай и Евросоюз торговыми "врагами" США

“Ну, я думаю, что у нас много врагов. Я думаю, что Европейский союз является врагом относительно того, что они делают с нами в торговле. В некотором отношении Россия — наш враг. Китай является врагом в экономическом плане”, — рассказал Трамп.

При этом он добавил, что в связи с этим они не являются “плохими”, а только конкурентами США.

“Я уважаю лидеров этих стран. Однако в торговом смысле они действительно воспользовались нами, и многие из этих стран являются членами НАТО, и они не платили по своим счетам”, — заявил Трамп.

Напомним, 12 июля в Брюсселе прошел саммит стран-участниц Североатлантического альянса, на котором президенту США удалось уговорить союзников увеличить расходы на оборону. Ранее он неоднократно обвинял страны НАТО в невыполнении своих обязательств и утверждал, что США вкладывают больше в оборону альянса, чем другие страны.