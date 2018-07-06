Трамп розкритикував Німеччину через низькі витрати на оборону і закупівлю палива у Росії

“Вони уклали угоду по нафті і газу з Росією, в рамках якої вони платять мільярди і мільярди доларів Росії. Отже, вони хочуть, щоб їх захищали від Росії, але вони платять мільярди доларів Росії”, — стверджував президент.

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Він також в черговий раз розкритикував європейські країни, у тому числі і Німеччину, за низькі витрати на оборону. “Німеччина, найбільша країна Євросоюзу, платить лише 1%”, — заявив глава держави. Президент розповів, що в розмові з канцлером ФРН Ангелою Меркель заявив: “Ми захищаємо вас, і це дуже багато значить для вас”.

Господар Білого дому зазначив, що на саміті НАТО знову підніме питання про військові витрати. “Ви повинні почати платити за своїми рахунками, Сполучені Штати не збираються дбати про все. Ми платимо приблизно від 70% до 90%, щоб захистити Європу, і це нормально”, — сказав він, додавши, що, незважаючи на це, ЄС “унеможливлює для американських компаній вести бізнес” в Європі.

За словами Трампа, генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг подякував йому за те, що після критики американського лідера у квітні ряд країн збільшили свої витрати на оборону.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Уельсі у вересні 2014 року лідери країн альянсу прийняли зобов’язання протягом 10 років збільшити свої військові витрати вище позначки в 2% від ВВП. На даний час лише вісім членів НАТО витрачають на оборону більше 2% ВВП. Військовий бюджет США становить приблизно 3,58% від ВВП, Німеччини — 1,2%. 11-12 липня в Брюсселі відбудеться черговий саміт НАТО.