Трамп закликав партнерів НАТО більше витрачати на оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які входять в НАТО, повинні витрачати більше 2% ВВП на оборону. Про це американський лідер сказав під час прес-конференції за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, інформує УНН з посиланням на Youtube-канал Білого дому.
Меркель під час прес-конференції заявила, що Німеччина в 2019 році виділить 1,3% свого ВВП на оборону, однак буде прагнути до збільшення цієї частки до 2%.
Трамп зазначив, що він сподівається на те, що багато країн будуть вносити необхідні 2% ВВП “і набагато більше”. Він також закликав усіх чесно вносити свою частку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина прихильна меті підвищення витрат на оборону до 2% від ВВП
Нагадаємо, під час зустрічі Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і нового держсекретаря США Майка Помпео сторони обговорили гібридні загрози з боку Російської Федерації, які, за словами Столтенберга, є викликом для союзників по НАТО, багато з яких вважають їх прикладом втручання в їх національну політику.