Меркель: Німеччина прихильна меті підвищення витрат на оборону до 2% від ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Німеччина залишається прихильною поставленої НАТО мети підвищення витрат на оборону до 2% від ВВП. Про це заявила у Вашингтоні канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом, інформує УНН з посиланням на ТАРС.
“Німеччина буде мати у 2019 році військові витрати у розмірі 1,3% від ВВП”, — сказала вона, додавши, що це “підвищення витрат на оборону за останні роки”. “Ми, однак, зовсім не досягли того, чого повинні, це ми знаємо, — підкреслила Меркель. — Але ми віддані цілям, які узгодили на саміті НАТО в Уельсі”.
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Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула в четвер увечері в Вашингтон, де проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це вже друга поїздка канцлерки у Вашингтон з березня 2017 року.