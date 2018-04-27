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MIM-104 Patriot

Столтенберг зробив заяву про покупку Туреччиною С-400

Київ • УНН

 • 8244 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кожна країна-член НАТО має право самостійно приймати рішення про те, яке обладнання їй купувати. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг під час прес-брифінгу за підсумками першої частини зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, відповідаючи на запитання журналіста про придбання Туреччиною російських ЗРК С-400, передає кореспондент УНН.

Столтенберг зробив заяву про покупку Туреччиною С-400

"Під час мого візиту в Анкару... ми обговорили питання, в яких у нас є розбіжності між союзниками по НАТО. Наприклад, щодо ситуації в Сирії. НАТО не присутня в північній Сирії, але ми показуємо підтримку глобальної коаліції. Деякі наші члени входять в цю коаліцію, включаючи Туреччину", - сказав він.

За словами Генсека НАТО, під час його візиту в Анкару він зазначив, що вже існує тісний зв'язок, близькі контакти між США і Туреччиною.

"Що стосується С-400 - то це рішення країни, національне рішення, і кожен член НАТО має право вирішувати, яке обладнання придбати. Що важливо для НАТО - це те, на скільки ця техніка зможе інтегруватися в систему ППО НАТО", - повідомив він.

Столтенберг зазначив, що, швидше за все, це буде складно, але спочатку в НАТО має надійти запит з турецької сторони.

"Ми бачили заяву США щодо можливих санкцій, і ми це теж обговорювали під час мого візиту в Анкару. Знову ж таки, я лиш можу привітати діалог між США і Туреччиною з цього питання", - підкреслив Генсек.

Нагадаємо, Туреччина назвала терміни початку поставок російських С-400. У грудні 2017 року було підписано угоду, що стосується покупки російських комплексів С-400 Туреччиною. Всього Туреччина купила чотири девізіони С-400.

Раніше інформація про покупку Туреччиною у РФ систем С-400 викликала стурбованість на Заході, оскільки Туреччина є членом НАТО, і ця система не може бути інтегрована в військову архітектуру НАТО.

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