Столтенберг зробив заяву про покупку Туреччиною С-400

"Під час мого візиту в Анкару... ми обговорили питання, в яких у нас є розбіжності між союзниками по НАТО. Наприклад, щодо ситуації в Сирії. НАТО не присутня в північній Сирії, але ми показуємо підтримку глобальної коаліції. Деякі наші члени входять в цю коаліцію, включаючи Туреччину", - сказав він.

За словами Генсека НАТО, під час його візиту в Анкару він зазначив, що вже існує тісний зв'язок, близькі контакти між США і Туреччиною.

"Що стосується С-400 - то це рішення країни, національне рішення, і кожен член НАТО має право вирішувати, яке обладнання придбати. Що важливо для НАТО - це те, на скільки ця техніка зможе інтегруватися в систему ППО НАТО", - повідомив він.

Столтенберг зазначив, що, швидше за все, це буде складно, але спочатку в НАТО має надійти запит з турецької сторони.

"Ми бачили заяву США щодо можливих санкцій, і ми це теж обговорювали під час мого візиту в Анкару. Знову ж таки, я лиш можу привітати діалог між США і Туреччиною з цього питання", - підкреслив Генсек.

Нагадаємо, Туреччина назвала терміни початку поставок російських С-400. У грудні 2017 року було підписано угоду, що стосується покупки російських комплексів С-400 Туреччиною. Всього Туреччина купила чотири девізіони С-400.

Раніше інформація про покупку Туреччиною у РФ систем С-400 викликала стурбованість на Заході, оскільки Туреччина є членом НАТО, і ця система не може бути інтегрована в військову архітектуру НАТО.