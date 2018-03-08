Генерал НАТО: російські зенітні ракетні комплекси С-400 в Туреччині представлятимуть величезний виклик для систем альянсу

“Все ще зберігається військова оцінка, яка полягає в тому, що С-400 не сумісний з інтегрованою системою НАТО. Тому, якщо система в кінці кінців буде придбана, вона має експлуатуватися як відособлена одиниця. Але навіть як неінтегрована система вона представлятиме величезний виклик для всіх засобів НАТО на турецькій території. Туреччина, природно, вільна вибирати обладнання, але у будь-якого рішення,особисте воно чи державне, є наслідки”, — заявив Павло.

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Кореспондент ТАРС попросив його пояснити, що саме мається на увазі, про якого роду виклик йдеться. “Я вам наведу простий приклад. С-400 — це надзвичайно високотехнологічна система, причому не тільки у плані ракет, а й в плані радіолокаційної станції захоплення цілі і радіолокаційної станції наведення ракети на ціль. Цінність системи криється в її базі даних, а база даних буде складатися на території країни — члена НАТО, на якій будуть знаходитися кошти альянсу”, — відповів воєначальник.

“Цю систему неможливо продати, як автомат Калашникова. „Калашников“ може бути використаний на наступний день або навіть в наступну годину після продажу навіть непідготовленою особою. У випадку з такою системою, як С-400, має прибути команда російських експертів, щоб допомогти встановити її і ввести в експлуатацію, наповнити її базу даних. І складно собі уявити, що експерти НАТО будуть перебувати у Росії пару місяців і наповнювати базу даних, так само як складно собі уявити, що російські експерти будуть перебувати у Туреччині і наповнювати російську систему даними НАТО”, — підкреслив Павло.

“Останнє, що ми знаємо: контракт був підписаний, вироблений графік поставки перших двох систем, а потім, потенційно, ще дві будуть виготовлені в Туреччині”, — додав глава Військового комітету НАТО.

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У листопаді 2016 року стало відомо про переговори Туреччини і РФ з питання закупівлі С-400. Факт укладення контракту був підтверджений російською стороною 12 вересня 2017 року, тоді ж турецький президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що аванс за контрактом вже внесений. Туреччина стала першою державою — членом НАТО, яке отримує від РФ С-400, кількість ЗРК офіційно не уточнювалося. Поставки російських С-400 Туреччини повинні початися в 2019 році. Про це заявив глава “Ростех” Сергій Чемезов в інтерв’ю Washington Post.